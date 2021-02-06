نائب بالشيوخ: وثيقة الأخوة الإنسانية بداية جديدة للتعايش السلمى

واعتبر الرشيدى فى بيان له اليوم، أن هذه الوثيقة تعتبر هدية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس الأول بابا الكنيسة الكاثوليكية للعالم، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تكون بداية جديدة للتعايش السلمى بين سكان العالم خاصة أنها وثيقة لكل الحب والإنسانية والإيمان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة دعم جميع المنظمات العالمية والدول لهذه الوثيقة حتى تكون وثيقة ناجحة وتحقق أهدافها، مشيرا إلى أن جميع الدول هى أوطان تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة أو عنصرية قائمة على الدين أو اللون أو العرق.
ووصف الرشيدى وثيقة الأخوة الإنسانية بالمبتكرة والمتجددة، مضيفا أن جميع التطورات الأخيرة فى العالم فى أمَس الحاجة إليها، وإعلان الرابع من شهر "فبراير" من كل عام، يوما دوليا "للأخوة الإنسانية" هو دعم عالمى لكل الجهود المخلصة التى تسعى لنشر ثقافة التعايش والإخاء، ومكافحة التميز والعنصرية.
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