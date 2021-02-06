وزير البيئة في موريشيوس يستقبل سفيرة مصر

التقت السفيرة د.علياء برهان سفير مصر في بورت لويس، بوزير البيئة الموريشي "كافيداس رامانو"، حيث هنأها على بدء مهمتها كسفير مصر الجديد لدى موريشيوس، وأعرب عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات البيئية وأبرزها جهود مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري، وإعادة تدوير النفايات، والحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، وحماية الشواطئ من التلوث، مشيراً إلى رغبتهم في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها مصر لبناء قدرات الكوادر الموريشية في مجال البيئة.
كما حرص الوزير الموريشي على استعراض استراتيجية بلاده في تدشين الاقتصاد الأخضر وخطط المواءمة بين جهود التنمية الاقتصادية والمتطلبات البيئية.
ومن جانبها، أكدت السفيرة د. علياء برهان على أهمية تعزيز التعاون بين البلديّن في مجال حماية البيئة، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة الجهد من أجل تعزيز فرص التعاون الثنائي خلال السنوات القادمة، لا سيما في موضوعات بناء القدرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة.
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