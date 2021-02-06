القوى العاملة : تعيين 529 شاباً منهم 9 شباب من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 529 شاباً ، منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1028 شاباً ، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل ، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ، بلغت 714 ألفاً جنيه لـ 1428 عاملاً من المسجلين بالمنظومة ، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 122 منشأة ، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 53 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم ، و5 شكاوي منها مستوفاة ، و 41 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً ، وبحث 12 شكوي .