النيابة الإدارية تكلف الوحدة المحلية في كرداسة بهدم عقار فيصل المحترق كليا

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أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى بـ تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل، لمعاينة عقار فيصل والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق الدائرى، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر تعدى على حرم الطريق، للعقار منذ إنشائه.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بالغدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشان ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن احذية أسفل العقار وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الامن الصناعي بتلك العقار، وتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشأة الأيلة للسقوط المنتهة الى هدم العقار كليا.
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