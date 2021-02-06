في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.. قومي المرأة والأمومة يؤكدان على التصدي للجريمة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق السادس من شهر فبراير من كل عام، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لقاءً اليوم بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة وبحضور ممثلى شركاء التنمية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى هذا السياق أكدت اللجنة الوطنية أنها على العهد وأنها عازمة على التصدى بكل قوة للقضاء على جريمة ختان الإناث البشعة التى تؤثر سلبًا على حاضر ومستقبل الفتيات، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياتهن.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمتها بتقديم أسمى معانى الشكر والتقدير باسم جميع أعضاء اللجنة الوطنية، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،لموافقة مجلس الوزراء منذ أيام قليلة على مشروع القانون، الذى تقدمت به اللجنة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، مؤكدة أن ذلك يعد تكليلًا للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019، وانتصارًا كبيرًا للمرأة والفتاة المصرية ، كما يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر ، وناشدت البرلمان بإقرار مشروع القانون فى القريب العاجل ، والقضاء نهائيًا على تطبيب الختان .

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى، أن التعاون المثمر بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية منذ تشكيلها أسفر عن ( 1534 نشاط) استهدف (74.616.721 فرد) سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات ، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار ” احميها من الختان” من خلال فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بخطورة هذه الجريمة واضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية ، كما تم تخصيص حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقت خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الماضي للتوعية بهذه القضية.

في سياق متصل ، وجهت الدكتورة مايا مرسي تحيه وشكر خاص الى طبيب مستشفى قليوب العام الذى سارع بالإبلاغ عن جريمة ختان لطفلة بالقليوبية فور وصولها المستشفى فى حالة متأخرة ، مؤكدة أن هذا الطبيب نموذج مشرف لأطباء مصر الشرفاء الذين يقدرون ويحترمون قيمة ورسالة مهنة الطب العظيمة ، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية تكافح عدو خفى هى ثقافة المجتمع التى مازالت تشجع على ارتكاب هذه الجريمة بحق بنات مصر، ولكن هذا العدو لن يثنى اللجنة الوطنية عن القيام بدورها في التوعية بأضرار هذه الجريمة وخطورتها.