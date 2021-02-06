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قافلة دعوية إلى جنوب سيناء في عيدها القومي

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أحمد جودة - القاهرة - اتفق كل من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم عشر واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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