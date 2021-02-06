وظائف وزارة القوى العاملة 2021 الصادرة رسميا

يبحث العديد من المواطنين عن وظائف وزارة القوى العاملة 2021 بصفة مستمرة على محرك البحث الشهير "جوجل" حيث توفر الوزارة وظائف عدة لجميع الفئات المختلفة.

وظائف وزارة القوى العاملة

يتوافر في الوظائف المتاحة بالنشرة والمتوفرة في نحو 52 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، تأمين صحي واجتماعي للذين سيتم قبولهم بتلك الوظائف.

ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتضمن الوظائف التي تتيحها وزارة القوى العاملة 2021، فرص عمل جديدة للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وبأجور تبدأ من 1200 وتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

تعلن الوزارة غدًا الأحد، عبر موقعها الإلكتروني عن توفير 4219 فرصة عمل برواتب تبدأ من 1200 وتصل إلى 8 آلاف جنيه.

وزارة القوى العاملة

نجحت وزارة القوى العاملة، في توفير حوالي 4220 فرصة عمل جديدة، بجهات ومنشآت القطاع الخاص، خلال شهر فبراير الجاري، ضمن توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعقد الاتفاقات والتنسيق مع المصانع والشركات، ومنشآت القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة ، أمام الشباب والخريجين، بكافة فئاتهم ومؤهلاتهم الدراسية.

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجاري، تستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت نسبتها حاليًا إلى 7.3% من قوة العمل .

الجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة تضع نصب أعينها توفير فرص عمل متعددة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دائم ومستمر كي تساعدهم في الإنخراط داخل المجتمع.