مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في قرعة كأس مصر.. تعرف عليها

11 - مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2، الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4، الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6، الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8، والفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10، الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12، 23 - الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14.

الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4 الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6 ، الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8، الفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10

الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12، الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14، الفائز من المباراة رقم 15 ضد الفائز من المباراة رقم 16

الدور ربع النهائي

الفائز من المباراة رقم 17 ضد الفائز من المباراة رقم 18

الفائز من المباراة رقم 19 ضد الفائز من المباراة رقم 20

الفائز من المباراة رقم 21 ضد الفائز من المباراة رقم 22

الفائز من المباراة رقم 23 ضد الفائز من المباراة رقم 24

الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر:

الفائز من المباراة رقم 25 ضد الفائز من المباراة رقم 26

الفائز من المباراة رقم 27 ضد الفائز من المباراة رقم 28

نهائي لبطولة كأس مصر:

الفائز من المباراة رقم 29 ضد الفائز من المباراة رقم 30

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بطولة كأس مصر كان تجمع بين النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش والتي بالتعادل الإيجابي 1/1 ومن ثم أنتهت بركلات الترجيح والتي وانتهت لصالح المار الأحمر.