مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في قرعة كأس مصر.. تعرف عليها

أعلن اتحاد الكرة قرعة كأس مصر موسم 2020/2021 وجاءت القرعة كألاتي:
1 - الأهلي مع النصر
2 - انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه
3 - سموحه مع دكرنس
4 - بيراميدز مع العبور
5 - وادي دجلة مع البنك الاهلي
6 - الاتحاد مع النجوم
7 - المقاولون العرب مع بتروجت
8 - الإنتاج الحربي مع كوكاكولا
9 - الزمالك مع حرس الحدود
10 - الإسماعيلي مع لافيينا
11 - مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون
12 - سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة
13 - أسوان مع سوهاج
14 - الجونة مع كيما أسوان
15 - المصري مع المنصورة
16 - طلائع الجيش مع القناة
مباراة الأهلي والبايرن "محرمة" على جهاز المنتخب
الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2، الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4، الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6، الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8، والفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10، الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12، 23 - الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14.
الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4 الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6 ، الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8، الفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10
الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12، الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14، الفائز من المباراة رقم 15 ضد الفائز من المباراة رقم 16
الدور ربع النهائي
الفائز من المباراة رقم 17 ضد الفائز من المباراة رقم 18
الفائز من المباراة رقم 19 ضد الفائز من المباراة رقم 20
الفائز من المباراة رقم 21 ضد الفائز من المباراة رقم 22
الفائز من المباراة رقم 23 ضد الفائز من المباراة رقم 24
الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر:
الفائز من المباراة رقم 25 ضد الفائز من المباراة رقم 26
الفائز من المباراة رقم 27 ضد الفائز من المباراة رقم 28
نهائي لبطولة كأس مصر:
الفائز من المباراة رقم 29 ضد الفائز من المباراة رقم 30
والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بطولة كأس مصر كان تجمع بين النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش والتي بالتعادل الإيجابي 1/1 ومن ثم أنتهت بركلات الترجيح والتي وانتهت لصالح المار الأحمر.
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