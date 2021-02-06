رابط موقع وزارة القوى العاملة 2021 للحصول على جميع خدمات المواطنيين المستحقة

رابط وزارة القوى العاملة- ارشيفية
رابط موقع وزارة القوى العاملة 2021، يبحث العديد من المواطنين والشباب الذين في حاجة إلى وظيفة، وكذلك آخر أخبار منحة العمالة الغير منتظمة على الرابط، لذا احتل قائمة الأكثر تداولًا عبر "جوجل" خلال الفترة القليلة الماضية.
اتاحت الوزراة عبر موقعها الرسمي العديد من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بصورة مستمرة، منها خدمة الاستعلام وتحديث بيانات منحة الـ 500 جنيه، حتى يتمكن للمواطن تحدث البيانات الخاصة به بكل سهولة ويسر دون أن يواجه العراقيل التي من الممكن أن تتوقف أمامه خصوصًا في ظل أزمة كورونا التي كانت من شأنها تحويل العديد من الخدمات للشكل الإلكتروني والذي ساهم بشكل كبير في التسهيل على المواطنين والحصول على الخدمات بالشكل المطلوب وبطريقة سهلة.
رابط وزارة القوى العاملة للحصول على الخدمات الالكترونية 2021
خدمات مختلفة مقدمة من وزارة القوى العاملة
- إصدار نشرة التشغيل القومية للإعلان عن فرص العمل بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
- تسجيل بيانات الراغبين ممن انهون دراستهم في الحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.
- تسجيل بيانات الراغبين في السفر إلى الخارج.
- تسجيل عناوين شركات تسفير العمالة إلى الخارج.
يتمكن المواطن من أن يصبح من بين مستفيدين المنحة العمالة الغير منتظمة وذلك عن طريق الرقم القومي فقط، وتم تخصيص هذه المنحة لمن لا يمتلك دخل بشكل شهري، ويتم الاستعلام عن الأسماء التي قبلت بها من خلال الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة، وقد قدمت الوزارة إياها لكي تُحسن من مستوى المعيشة للعاطلين عن العمل.
الجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة قررت صرف المنحة لعدد اثنين مليون ومئتان وستون ألف من المواطنين في كافة المحافظات، والذين تم استبعادهم وصل عددهم مليون وخمسمائة ألف من المواطنين لعدم استحقاقهم وكان ذلك بحسب مراجعة البيانات التي تم إدخالها على الموقع، ومن ثم صرفها من أقرب مكتب بريد أو ماكينات الصرف الموجودة في الأماكن المُختلفة، وقد تم تحديد قيمة المنحة بمبلغ 500 جنيهًا.
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