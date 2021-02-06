النائب عيد حماد: مصانع بير السلم تشكل خطورة على الاقتصاد القومى

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل خطورة على الاقتصاد القومى للدولة، ففي الوقت الذى تشجع الدولة المستثمرين وتم اقرار حزمة من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين الجادين يعد الاقتصاد الموازي من الملفات الشائكة التي تستوجب إعادة نظر ، على أن يكون هناك عقوبات صارمة حيال أصحاب مصانع بير السلم في ظل حزمة المحفزات من قبل الدولة المصرية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان الاقتصاد الموازي كما يمثل خطورة على الاقتصاد القومى للدولة، فإنه يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين أيضا، فجميع المنتجات التي يتم تصنيعها في هذه المصانع غير مطابقة للمواصفات، ولا خضع للرقابة، وبالتالي تفتقد للمواصفات القياسية وعوامل الجودة، وهذا يعنى أنها من الممكن ان تكون عامل خطر على الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب أنها تعمل بعيدا عن المنظومة الضريبية للدولة.

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وأضاف عضو البرلمان، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التيسيرات التي تهدف لجذب أصحاب الاقتصاد الموازى وتشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي للدولة، ولكن هناك من يريد البقاء في الخفاء وبعيدا عن الرقابة وهذا الأمر يستوجب المحاسبة وتغليظ عقوبة هذه المصانع، خاصة وأن الاندماج يعود بالكثير من الفوائد على التاجر قبل الدولة.