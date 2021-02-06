أشرف رشاد يكتب: العلاقة بين السلطات

اتضحت الرؤية ولاح المستقبل مشرقًا بما حققته مصر من خطى راسخة فى البناء والتشييد، وانتصارات في كل المحاور على أعباء الماضى، وأعداء الحاضر، وعقبات المستقبل.

بات حتميًا أن تنتصر السياسة لمستقبل الوطن، وأضحى واجبًا على كل سلطات الدولة أن تؤدي دورها بفدائية وبطولة لا تقبل الرهان على الانتصار، بل تصر عليه بعزيمة المؤمن بحق الوطن والمواطن فيالحياة الكريمة والعيش الكريم.

رسالة سلطات الدولة التكامل

ومن هذا المنطلق على الجميع أن يدرك أن رسالة سلطات الدولة (تشريعية - قضائية - تنفيذية) هى التكامل، فليس لها أن تتصارع ولا يجوز لها أن تتداخل، تتكامل من أجل الوطن وتسير فى خطاها لتلتقي من أجله لا عليه.. ألا تتزاوج ولا تتناحر وتظل على خط الحياد بينها، وتنحاز للوطن وتستمر على التكامل لا التوافق.

لذا وأنا أفخر بما يمارسه البرلمان الحالى من مناقشة للحكومة بكل وزرائها في جلساته؛ أرى ضرورة أن أوضح أن ما يقوم به البرلمان هو مهمته الأصيلة في مراقبة الحكومة، بالإضافة لدوره التشريعى، والتصويب والتعديل وايصال صوت المواطن للقائمين على القرار التنفيذى لتصويب المسار لا عرقلته.

زعيم الأغلبية: الحكومة فى حاجة لاستقراء رؤى المواطن

أؤكد أن الأمر ليس حربًا أو صراعًا بين السلطتين ولا مزايدة من مجلس النواب على الحكومة، بل الحكومة فى حاجة لاستقراء رؤى المواطن وممثليه، والنواب مأمورين بأداء الأمانة الوطنية في القيام بدورهم.

ما أسوء أن تداهن السلطة الرقابية أو تحارب أو حتى تقف فى المنتصف؛ فالسلطة الرقابية يجب ألا تقف أبدًا وأن تسير بجانب السلطة التنفيذية دون انحراف غير مبرر مع أو ضد.

زعيم الأغلبية يحدد دور مجلس النواب

دور مجلس النواب أن يشرع ويراقب تنفيذ القوانين وأن يبدى رأيه فى المسار الحكومى الذى يحقق مصلحة المواطن وأن يساعدها فى تحقيقه بالحث على الاستمرار والتصويب نحو المسار الأفضل.

بصراع السلطات ضاعت المصلحة الوطنية وبتزاوجها تاهت قيم الوطنية؛ فلا هذا ولا ذاك مطلوب.. بل المطلوب هو أن يرى المواطن الحكومة تعمل والمجلس يناقش ويصوب ويحث على الأفضل.

إننى أؤمن أننا بشر لسنا معصومين عن الخطأ وأن رسالة السلطات فى التكامل بقيام كل بدوره هى المصوب لتلك الأخطاء.

إننى متفائل بما يقوم به مجلس النواب الجديد فى مناقشة السادة الوزراء ورقي تناول النواب لعرض اهتمامات المواطن وتطلعاته من الوزارات ومسارها التنفيذى وأستشعر أن تحقيق رسالة المجلس فى دوره الرقابى للحكومة هى مفردة هامة فى سلسلة البناء التى يحققها الوطن نحو المستقبل.

دعونا نحيي هذه الخطوة فى قيام كل فردٍ فينا بدوره نحو وطنه دون مزايدة على ما يقوم به المجلس _حتى لو استضعف أحد الخطوة _ فيكفى أنها اتُخذت أخيرًا لتنطلق فى مسارها الصحيح.

كفانا ادعاءات وتكهنات خاطئة بتصوير الأمر بكونه صراع بين النواب وأيٍ من السادة الوزراء الذين كانوا على قدر المسئولية فى تفهم دور المجلس الرقابى وكان تجاوبهم حضاريًا يتماشى مع المرحلة الراهنة بوطنية ومصداقية.

إننا اليوم نخطو فى كل المسارات والاتجاهات نحو المستقبل بعزم وإصرار على الانتصار، ولم يكن مقبولًا أن تتخلف السياسة عن الركب، فقيّموا الأمر كخطوةٍ طبيعية وتلاقى منطقى بين السلطات من حيث قوتها أو ضعفها دون مزايدة أو تكهنات دون تشكيك أو تهويل.

وفقنا الله جميعًا لما فيه خير بلادنا ورفعتها، ووفق قيادتنا السياسية للانتصار على كم التحديات الصعب التي تواجهها من أجل الوطن.