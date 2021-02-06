النائب عمرو هندي: "حياة كريمة" تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة أفضل لمحدودى الدخل

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" الهدف رفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، وتصب فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا منذ تولى القيادة السياسية الحكم وتم ترجمة ذلك في الموازنة العامة للدولة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، من مشروعات صرف صحى كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، سيكون لها دور كبير في تغيير واقع الحياة للأفضل في هذه القرى، وستشهد هذه المناطق طفرة كبيرة في ملف الخدمات.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات ستغير حياة المواطنين للأفضل وتعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والبسطاء، وهذا أصبح نهج الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا أبلغ رد على مروجي شائعات تهميش الطبقة المتوسطة والبسطاء ومحدودى الدخل.