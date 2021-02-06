هشام يكن لـ دوت الخليج: الأهلي قادر يفوز على البايرن بشرط

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن المواجهة المنتظرة للأهلي أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، لن تكون سهلة على الفريق الأحمر بالتأكيد، لكن هذا لا يعني استحالة فوز الأهلي بالمباراة.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لتحيا مصر: "أي فريق في العالم يستطيع الفوز على نظيره أيا كانت قوته، وأيا كان حجم الفروق بيهما، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالتسعين دقيقة".

وتابع: "من كان يصدق أن غزل المحلة يمكن أن يفوز على الزمالك في الوقت الحالي بالفروق المتواجدة بين الفريقين، والنتائج السيئة لغزل المحلة في الدوري".

وأكمل نجم نادي الزمالك السابق: "الشرط الوحيد لمكسب الأهلي في تلك المباراة، هي الأخطاء التي سيرتكبها لاعبي البايرن، لأن أي لاعب في العالم وارد أن يخطأ، وإذا استغل الأهلي أي خطأ للاعبي البايرن، يستطيع أن يخطف المباراة في أي لحظة".

وفاز فريق الأهلي أول أمس على فريق الدحيل القطري، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، بنتيجة 1-0، وبهدف لحسين الشحات في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول والمباراة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني على ستاد الريان في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي المونديال.

ويلعب الأهلي تلك البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر يدخل البايرن البطولة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير - رون توربين هوفمان - شنيلر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - بنيامين بافارد - جيروم بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألبا - نيكلاس سولي - بونا سار.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - مارك روكا - كورينتين توليسو - كينجسيلي كومان - تياجو دانتاس.

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي سانيه - دوجلاس كوستا - سيرج جنابري - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر.