لجان البرلمان تستكمل عملها بحضور 7 وزراء

جدة - نرمين السيد - تنظر لجان مجلس النواب، تقارير الوزراء التى ألقيت تحت قبته بالجلسات العامة، ومن المرتقب أن تنظر لجنة الشؤون التشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.





وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة، من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناقش لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بيان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، لمتابعة عمل الوزارة فى مشروعات حياة كريمة والتى تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور وزير التنمية المحلية.

وأيضَا تناقش لجنة الطاقة والبيئة، بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى تم عرضه على المجلس بجلسته يوم الأحد الموافق 31 من يناير 2021، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، بحضور وزير البترول.

وسيتم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات النواب بشأنه، بحضور وزير المالية.

كما سيتم مناقشة بيان عمل وزارة التعاون الدولى، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.