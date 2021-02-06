مصدر كنسى: الاستقرار على اختيار ثاوفيلس المحرقى أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر كنسى، أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقر على اختيار الأب الراهب ثاوفيلس المحرقى بدير العذراء مريم المحرق بالقوصية ليرسمه أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص.





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