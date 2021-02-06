فيديوجراف.. طارق رضوان يكشف محاولات مالينوفسكى لفتح أبواب الكونجرس للإخوان

جدة - نرمين السيد - أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توم مالينوفسكى، عضو مجلس النواب الأمريكى، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان المسلمين، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكى لمراقبة وضع حقوق الإنسان فى مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات فى مبانى الكابيتول هيل.





ويتناول الفيديوجراف التالى خطة توم مالينوفسكى لمساندة الجماعة الإرهابية: يذكر أن النائب طارق رضوان، أكد أنه سيتم إطلاق مبادرات إلى الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس، مثل النائب مالينوفسكى، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام والإخوان المسلمين خصوصًا، سيضر فى النهاية بالأمن القومى للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التى صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية.

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