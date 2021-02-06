إطلاق تجريبى لأول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات تموين السيارات

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأقصر، الإطلاق التجريبى للتطبيق الإلكترونى MOP STATION APP كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.





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