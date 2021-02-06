جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير، وفقا لبيان صحفى، عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون فى مختلف المجالات البيئية وأبرزها جهود مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحرى، وإعادة تدوير النفايات، والحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، وحماية الشواطئ من التلوث، مشيراً إلى رغبتهم فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها مصر لبناء قدرات الكوادر الموريشية فى مجال البيئة.
وحرص الوزير الموريشى على استعراض استراتيجية بلاده فى تدشين الاقتصاد الأخضر وخطط المواءمة بين جهود التنمية الاقتصادية والمتطلبات البيئية.
ومن جانبها، أكدت السفيرة برهان على أهمية تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجال حماية البيئة، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة الجهد من أجل تعزيز فرص التعاون الثنائى خلال السنوات القادمة، لا سيما فى موضوعات بناء القدرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة فى مجال حماية البيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البيئة فى موريشيوس: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.