وزير البيئة فى موريشيوس: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير، وفقا لبيان صحفى، عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون فى مختلف المجالات البيئية وأبرزها جهود مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحرى، وإعادة تدوير النفايات، والحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، وحماية الشواطئ من التلوث، مشيراً إلى رغبتهم فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها مصر لبناء قدرات الكوادر الموريشية فى مجال البيئة.

وحرص الوزير الموريشى على استعراض استراتيجية بلاده فى تدشين الاقتصاد الأخضر وخطط المواءمة بين جهود التنمية الاقتصادية والمتطلبات البيئية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة برهان على أهمية تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجال حماية البيئة، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة الجهد من أجل تعزيز فرص التعاون الثنائى خلال السنوات القادمة، لا سيما فى موضوعات بناء القدرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة فى مجال حماية البيئة.