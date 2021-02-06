مطران طيبة يشارك فى احتفالية كلية بنات الأزهر بذكرى وثيقة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فى احتفال كلية البنات بجامعة الأزهر "فرع طيبة" باليوم العالمى للأخوة الإنسانية وذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.





وألقى الدكتور أحمد سيد إبراهيم، عميد الكلية، خلال الاحتفالية كلمة عن الأخوة الإنسانية.

كما ألقى الأنبا عمانوئيل، كلمة أسهب خلالها فى توضيح ما جاء فى الوثيقة من قيم ومبادئ تدل على المحبة والأخوة الإنسانية.

وأيضَا ألقى الدكتور عبدالحميد الضوى، مستشار رئيس جامعة الأزهر سابقا وعميد الكلية الأسبق، كلمة بعنوان "الديانات السماوية".

وثمن الدكتور عبدالوهاب فكرى، وكيل الكلية ما جاء بالوثيقة من حث على نشر السلام والحب والإخاء.

فى ختام اللقاء سلم عميد الكلية درع المحبه والإخاء للأنبا عمانوئيل، وسط جو يملؤه المحبة والبهجة.

حضر الحفل وفد من الكنيسة متمثلا فى الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية، والأب شنودة نصيف، والأب ملاك ناجى، والأب يوسف ميخائيل، وعدوى محمد، مدير الكلية ولفيف من الأساتذة والمسؤولين والعاملين بالكلية.

يأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية وذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.