الأهلي يواجه النصر في دور الـ«32» لكأس مصر

قرعة منافسات مسابقة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر التي تم إجراؤها اليوم السبت، أسفرت عن مواجهة الأهلي مع فريق النصر.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر الموسم الأخير بعدما نجح في تحقيق اللقب الـ 37 على حساب طلائع الجيش في موسم تاريخي حقق خلاله الثلاثية، حيث توج بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بعد غد الأثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما نجح في تخطي فريق الدحيل القطري بهدف نظيف في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.