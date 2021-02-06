نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القوى العاملة": تحصيل 143 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في الحصول على مستحقات المرحوم "ن.ع.ن.ع "الذي وافته المنية طبيعياً في نهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته علي 33 ألفاً و629 دراهماً إماراتياً، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع " وذلك بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم السيدة والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيها مصريا.