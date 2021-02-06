نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أوقاف جنوب سيناء" تعلن عن مسابقة الصوت الحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء، عن مسابقة الصوت الحسن، بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وتشمل المسابقة الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم ".

2. حفظ ربع القرآن الكريم، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم".

3. الابتهالات الدينية.

4. حفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب: "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".

• يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

• تبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 2 2021م وحتى الثلاثاء 23 2 2021م.

• تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 2 2021م.

• تبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 3 2021م، وحتى الاثنين 8 3 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين.

• يتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي،