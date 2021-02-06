نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة مائية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021.

وأكدت الهيئة في بيان، ان البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا السبت:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.



شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



اضطراب في حركة الملاحة: على البحر الأحمر (ارتفاع الموج ٢-٣).



واعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 إلى يوم الجمعة 12 فبراير 2021:



استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.