أغرب 6 "هبدات" في تاريخ الكرة المصرية (فيديو)

تشهد الساحة الرياضية العديد من الطرائف والمواقف المضحكة لبعض نجوم كرة القدم، ويستعرض دوت الخليج أبرز التصريحات الطريفة والبداية مع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

طاهر محمد طاهر

قال طاهر في تصريحات تلفزيونية: أنه كان يشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2006 من خلال الموبايل من داخل المدرسة، يذكر أن عمر طاهر في ذات الوقت لم يتخط العشر سنوات، وفي تلك الفترة لم يكن قد أنتشر الأنترنت في مصر، بالإضافة لعدم إذاعة المباريات عبر " البث المباشر" سوى في التلفزيون فقط.

مدحت عبدالهادي

علق مدحت عبدالهادي، لاعب الزمالك السابق، عبر تصريحات تلفزيونية، أنه يتمنى من لاعبى الزمالك – عام 2020 والزمالك يشارك في الكونفيدرالية – أن يواجهوا الترجي من أجل الصعود لكأس العالم للأندية ومقابلة البايرن، مع العلم أن بطل دوري أبطال إفريقيا هو الذي يشارك في مونديال الأندية وفي هذا العام كان الزمالك قد خرج من البطولة.

مدحت شلبي

خرج مدحت شلبي خلال برنامج تلفزيوني معلقا علي ملعب برج العرب ووصفه كونه أفضل من استاد الكامب نو بأضعاف قائلا : " أقسم بالله لو أخذ برج العرب تقييم 9 ، سياخذ ستاد برشلونة 5 فقط" مع العلم أن استاد برشلونة أخذ المركز الاول علي مستوي العالم، بينما لم يسبق لبرج العرب الدخول في تلك القائمة.

مباراة الأهلي والبايرن "محرمة" على جهاز المنتخب



