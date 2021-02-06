أغرب 6 "هبدات" في تاريخ الكرة المصرية (فيديو)

هبدات الكرة المصرية
تشهد الساحة الرياضية العديد من الطرائف والمواقف المضحكة لبعض نجوم كرة القدم، ويستعرض دوت الخليج أبرز التصريحات الطريفة والبداية مع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.
طاهر محمد طاهر
قال طاهر في تصريحات تلفزيونية: أنه كان يشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2006 من خلال الموبايل من داخل المدرسة، يذكر أن عمر طاهر في ذات الوقت لم يتخط العشر سنوات، وفي تلك الفترة لم يكن قد أنتشر الأنترنت في مصر، بالإضافة لعدم إذاعة المباريات عبر " البث المباشر" سوى في التلفزيون فقط.
مدحت عبدالهادي
علق مدحت عبدالهادي، لاعب الزمالك السابق، عبر تصريحات تلفزيونية، أنه يتمنى من لاعبى الزمالك – عام 2020 والزمالك يشارك في الكونفيدرالية – أن يواجهوا الترجي من أجل الصعود لكأس العالم للأندية ومقابلة البايرن، مع العلم أن بطل دوري أبطال إفريقيا هو الذي يشارك في مونديال الأندية وفي هذا العام كان الزمالك قد خرج من البطولة.
مدحت شلبي
خرج مدحت شلبي خلال برنامج تلفزيوني معلقا علي ملعب برج العرب ووصفه كونه أفضل من استاد الكامب نو بأضعاف قائلا : " أقسم بالله لو أخذ برج العرب تقييم 9 ، سياخذ ستاد برشلونة 5 فقط" مع العلم أن استاد برشلونة أخذ المركز الاول علي مستوي العالم، بينما لم يسبق لبرج العرب الدخول في تلك القائمة.
مباراة الأهلي والبايرن "محرمة" على جهاز المنتخب
رضا عبدالعال
تشهد المواقف والتصريحات الغريبة والمضحكة لرضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك بالفضل الكبير، فهو دائم إثارة الجدل في العديد من المواقف ومنها:
أن نادي نبروه – أحد أندية الدرجة الثانية للدوري المصري- تلقى بيان رسمي من بايرن ميونخ، يعرب فيه النادي الألماني عن شرفه بعد أن أرتدى لاعبو نبروه التيشرتات الخاصة بالعملاق البافراي في أحد المباريات، وكذلك ان البايرن يريد عقد تؤامة مع الفريق.
يذكر أن مسئولي نبروه قاموا بنفي تلقي النادي بيانات من بايرن ميونخ في تلك الفترة.
كريم حسن شحاته
قال كريم شحاته في تصريح تلفزيوني أن جماهير ليفربول التي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، بدأت في حفظ الأغاني المصرية حبا في النجم المصري ومنها أغنية طلع البدر علينا، مع العلم أن أغنية طلع البدر علينا ليست مصرية وهي أغنية دينية.
أحمد الشريفقال أحمد الشريف في أحد الحورات التلفزيونية، ان عدد سوهاج 5 مليون و40 الف شخص منهم 3 مليون زمالكاوي، مع العلم أن عدد سكان سوهاج في ذات التوقيت لم يتخطى الـ 5 مليون، بالإضافة لصعوبة إحصاء العدد بشكل دقيق، كذلك تصريحه عن أن جمهور الفارس الأبيض أكثر من جمهور الترجي داخل تونس نفسها.
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