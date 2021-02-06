وزارة الداخلية تواصل جهودها لردع الخارجين عن القانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في العديد من المجالات.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

في مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض).

ضبط (29) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4999) حكم قضائى متنوع.

ضبط (610) قضية متنوعة أخرى.

مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (17) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – الإسكندرية) بإجمالى مضبوطات (3) قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية – فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " مخدرات - شروع فى قتل – ضرب أفضى إلى موت - سلاح نارى - سرقة".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1137) قطعة سلاح نارى أبرزها (83 بندقية آلية - 174بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 77 مسدس – 803 فرد محلى الصنع – 2016 طلقة مختلفة الأعيرة و 110 خزينة – 1410 قطعة سلاح أبيض).

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (2 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 3 فرد محلى – 94 طلقة مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع).

مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (9) تشكيلات عصابية ، ضموا (36) متهماً ، إرتكبوا (46) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (81) قضية أحداث.

كشف غموض (60) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (106) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (524807) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(2280) حكم جناية.

(181957) حكم حبس.

(265270) حكم غرامة.

(75300) مخالفة.

مجال الأمن الإقتصادي

القضايا التموينية: ضبط (8516 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (142) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (710 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (95850جنيه).

ضبط (15) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (25440 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8359) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1130,212) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (298) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (159,645) طن ، وكذا ضبط (96) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (31,693) طن.

قضايا التيار الكهربائي

ضبط (72966) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (59٫224٫020) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

ضبط (1515) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (134) قضية ضرائب عامة ، كشف (190) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (85) قضية فى مجال الجمارك ، (12) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (211) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (595) حكم قضائى ، (266) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تسوق شبكى) ، (12) قضية فى مجالات (إستيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير – إحتيال مصرفى - إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1623766445جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات

ضبط (1953) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، وكذا ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2) متهمين .. إرتكبا (1) واقعة سرقة.

قضايا المصنفات:

ضبط (438) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية

ضبط (457) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1150) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (91) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (277) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (71) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (359 ) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (7259) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1342) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (9702) أرجيلة.

غلق (3794) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (97580) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (96635) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (945) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1754) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1902) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (201٫416 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (311٫612 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (25,368 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫055 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (22٫328 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو، وزنت (785جرام).

عدد (60753) قرص مخدر مختلف الأنواع.