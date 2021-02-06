بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والبايرن

يترقب الجمهور المصري والإفريقي المباراة المرتقبة بين فريقى الأهلي ممثل القارة الإفريقية أمام بايرن ميونخ ممثل القارة العجوز في مونديال الأندية بقطر.

تقام المباراة في تمام الثامنة من مساء الثامن من فبراير الجاري علي استاد احمد بن علي بالريان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة للمباراة من أجل متابعتها علي غرار بث مباراة الأهلي والدحيل الماضية في الدور الاول للبطولة.

يستعرض دوت الخليج 10 قنوات أعلنت بشكل رسمي إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.

قنوات مفتوحة تبث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

البداية مع قنوات BeIN sport التي أعلنت بشكل رسمي بث المباراة علي القناة المفتوحة للشبكة بالإضافة للقنوات المشفرة ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد تردد: 12765 أو 11054 أفقي.

وأعلنت "RTE Two" القناة الإيرلندية، بث المباراة عبر القمر الصناعي استرا علي التردد الخاص بالقناة.

وكشف مجموعة قنوات الكأس الناقل للبطولة، نقل أحداث المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ عبر القناة الاولى والثانية للشبكة.

وأعلنت 20Mediaset بث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي القمر الصناعي يوتلساب 5.

كما أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناتي الكأس 3 HD والكأس 6HD.

وأكدت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل المباراة عبر القمر الصناعي إنتل سات.

وتبث قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" .

واستطاعت DAZN 1 Bar Deutsch HD القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للقاء بين العملاق البافاري والمارد الأحمر عبر ترددها على قمر استرا 1KR.