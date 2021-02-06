صور.. وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، والذى يمتد بطول 90 كم، ويشتمل على 16 محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى "من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1"، والثانية "من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2"، فى احتفالات أكتوبر 2021، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78%.





وتفقد الوزير، قطاعات المشروع المختلفة، وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكبارى وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال التصنيع للقطارات التى سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطارا، ومن المخطط توريد أول قطارين فى أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبى.

وفى ختام جولته للقطار الكهربائى، تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل "محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع"، والذى يجرى تنفيذ أعمال الرفع المساحى وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خصوصًا مع أهمية القطار الكهربائى الذى يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة".

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائى سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، للمساهمة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة.