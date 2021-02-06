عادل العسومى يستقبل رئيس لجنة الشرق الأوسط فى الاتحاد البرلمانى الدولى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء عددا من القضايا الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط، وقدمت رئيسة اللجنة شرحا وافيا لآلية عمل اللجنة فى تعاملها مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، وتم تبادل وجهات النظر حول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف والكراهية كما تطرقت السيناتور جان، إلى ما يسمى بـ "ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وفى هذا السياق، أوضح رئيس البرلمان العربى، أن الدول العربية تبذل جهودا كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة خطاب العنف والكراهية، وأنها من أكثر دول العالم التى عانت من ظاهرة الإرهاب، مضيفا أن عدم تسليط الضوء بشكل كافى على هذه الجهود إضافة إلى الفهم المغلوط لدى البعض، ساهم فى تصاعد ما يسمى بظاهرة "الإسلاموفوبيا" من خلال الربط الخاطئ بين الدين الإسلامى الحنيف الذى يعمل على نشر الفكر الوسطى المعتدل والمستنير وقيم التسامح وقبول الآخر، وبين الفكر المتطرف الذى تسعى التنظيمات الإرهابية إلى نشره وتصديره، منوها إلى أن البرلمان العربى استحدث مؤخرا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، سيكون من بين مهامها تصحيح هذه الصورة المغلوطة وتسليط الضوء على حجم المعاناة التى تشهدها المنطقة العربية من جراء الإرهاب.

وتناولت المباحثات بعض القضايا والأزمات فى المنطقة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكد رئيس البرلمان العربى، على ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائى ومستدام لهذه القضية، قائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وبخصوص الأزمة اليمنية، دعا رئيس البرلمان العربى، إلى يكون هناك دور أكبر للاتحاد البرلمانى الدولى فى دعم ومساندة المؤسسات الشرعية فى اليمن، وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثى وجرائمها الإرهابية.

كما شدد الجانبان على أهمية دعم الحوار السياسى القائم بين الأشقاء فى ليبيا بهدف التوصل إلى حل وطنى متكامل ونهائى للأزمة يحفظ سيادة الدولة ويصون أمنها الوطنى.

على صعيد آخر، تناولت المباحثات جائحة كورونا وتأثيراتها على النزاعات والأزمات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى هذا السياق، شدد "العسومى" على ضرورة التعاون الإقليمى والدولى فى تحقيق التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا ومساعدة الدول الأقل نموا والدول محدودة الدخل فى الحصول العاجل والآمن على هذه اللقاحات.

وفى نهاية المباحثات، رحبت رئيسة لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلمانى الدولى بتعزيز الحضور والتواجد العربى داخل اللجنة لشرح وجهة النظر العربية تجاه القضايا والأزمات فى المنطقة، وهو الأمر الذى أثنى عليه رئيس البرلمان العربى، مؤكدا أنه يخدم استراتيجية البرلمان العربى التى يسعى من خلالها إلى تصحيح منظور الاتحاد البرلمانى الدولى تجاه القضايا العربية وتطوير آلية التعامل معها فى هياكله وأجهزته المختلفة.

يأتى ذلك استكمالاً للمباحثات التى يجريها عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى مع القيادات العليا بالاتحاد البرلمانى الدولى بهدف تدشين خطة عمل متكاملة لتطوير العلاقة بين البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى.