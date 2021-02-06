الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء. وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال سيناء. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:- وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

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