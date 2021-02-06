سامي عبد العزيز: على وسائل الإعلام وكافة منصات التواصل الاجتماعي أن تتناغم مع بعضها وليس التغليب

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الأسبق، أن لكل مشاهد او متلقي، زوق خاص في وسيلة الإعلام التي يتابعها ويثق بها، موضحا أن المشاهد للوسائل الإعلامية لهو "متلقي" للرسالة التي تقدم له، كلا وفقا لما يميل.

وعن ضرورة تغيير الخطاب الإعلامي والديني، وتكثيفه على منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت تغزو عقول الشباب وتتحكم في ميزاجهم العام، أوضح سامي عبد العزيز، في تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أنه يجب الا نطلب وسيلة إعلامية عن الاخرى، مستشهدا بأن وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي، لها جمهورها الخاص الذي يفضل تلقي احتياجاته الإعلامية منها كل حسب سنه او ميوله، بدليل أن رغم التفوق التكنولوجيا الا أنه لازال هناك مجتمعين لل "عود" بحنين وطرب.

وأكد عبد العزيز، أنه لا يمكن توليب وسيلة إعلامية عن الأخرى، بينما الأجدر هو خلق التناغم بين كل وسائل الإعلام جميعا، حتى تستطيع توصيل رسالتهم جميعا لكل متلقيهم ومتابعيهم كلا حسب لغته التي يفهمها، للوصول في النهاية إلى النتيجة المرجوة من رسائل الإعلام.