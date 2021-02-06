نشأت الديهي يستقبل خالد صلاح في مقر شركة «المدار»: تجربة فريدة

استقبل الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير «اليوم السابع»، في مقر شركة «المدار» التي من ضمنها موقعي «المدار» و«تركيا الآن».

وأشاد الإعلامي خالد صلاح بالتجربة الجديدة وأشاد بالإمكانيات الفنية ووسائل الديجيتال ميديا التي يستخدمها.

وقال إن «الموقع تجربة كبيرة، ويخاطب المجتمع التركي باللغة التركي، ويتضمن نشرات ومتخصصين في الشأن التركي وفريق كامل بكشف فضائح أردوغان».

ويخطط الإعلامي نشأت الديهي إلى إطلاق موقع «المدار» كمنصة جديدة، تثري الساحة الإعلامية بشكل فريد ومختلف.