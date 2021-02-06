نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت، في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر خلال القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأحد طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئ علي جنوب سيناء فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأحد، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما تكون الرياح معتدلة علي جميع محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الي جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة غدا الأحد القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

