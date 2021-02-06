انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. ضرائب ورسوم جديدة على السيارات الملاكي والنقل والتوك توك في مشروع قانون المرور الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقوم مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المرو الجديد والمقدم من الحكومة الثلاثاء القادم، وذلك بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من تعديلاته، كما تم إعداد تقرير مفصل بالتعديلات الجديدة، ومن التعديلات الجديدة إقرار رسوم وضرائب جديدة على السيارات بأنواعها المختلفة.

الرسوم الجديدة على السيارات في قانون المرور الجديد

ومن أبرز التعديلات المقترحة من الحكومة بقانون المرور الصادر برقم 66 لعام 1973 هي إقرار رسوم وضرائب جديدة، من أجل تطوير منظومة القل الذكي.

وجاءت الرسوم الجديدة في تعديلات قانون المرور الجديد على النحو التالي:

رسوم السيارات الملاكي بالسعة اللترية