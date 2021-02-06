بالأرقام.. ضرائب ورسوم جديدة على السيارات الملاكي والنقل والتوك توك في مشروع قانون المرور الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - يقوم مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المرو الجديد والمقدم من الحكومة الثلاثاء القادم، وذلك بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من تعديلاته، كما تم إعداد تقرير مفصل بالتعديلات الجديدة، ومن التعديلات الجديدة إقرار رسوم وضرائب جديدة على السيارات بأنواعها المختلفة.
الرسوم الجديدة على السيارات في قانون المرور الجديد
ومن أبرز التعديلات المقترحة من الحكومة بقانون المرور الصادر برقم 66 لعام 1973 هي إقرار رسوم وضرائب جديدة، من أجل تطوير منظومة القل الذكي.
وجاءت الرسوم الجديدة في تعديلات قانون المرور الجديد على النحو التالي:
رسوم السيارات الملاكي بالسعة اللترية
- 60 جنيه على السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
- من سعة 1300 وحتى 1600 رسوم 75 جنيه.
- من 1601 وحتى 200 سعة لترية رسوم 150 جنيه.
- 250 جنيه على السيارات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
- السيارات الأكثر من 3500 رسوم 350 جنيه.
- سيارات الجمرك. 1000 جنيه.
- الدراجات النارية 20 جنيه.
- الأتوبيس الخاص 200 جنيه.
- أتوبيسات الرحلات والعام واسياحة 200 جنيه
- أتوبيسات المدارس 50 جنيه.
- التوك توك 25 جنيه.
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- الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 رسوم 250 جنيه.
- ذات السعة اللترية أكبر من 7، 300 جنيه
- السيارات المقطورة 400 جنيه.
- سيارات الحكومة والمحافظة والقطاع العام 50 جنيه.
- سيارات المعدات الثيل 500 جنيه.
- المقطورات الزراعية 50 جنيه.
- سيارات المنطقة الحرة 100 جنيه.
- سيارات الهيئة الدبلوماسية 50 جنيه.
- سيارات الملاكي مميز 50 جنيه.
- الجرار الزراعي 50 جنيه.
- سيارات تحت الطلب 50 جنيه.
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