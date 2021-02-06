هشام جمال يتصدر التريند بسبب مسلسل في بيتنا روبوت.. أبرز المعلومات عن بطل المسلسل

هشام جمال- ارشيفية
تصدر الفنان هشام جمال محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهوره مع الاعلامية منى الشاذلي بعد الضجة الواسعة التي أثارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مسلسله الجديد في بيتنا روبوت.
تألق هشام جمال من خلال دور "يوسف الذي يجسده في مسلسل في بيتنا روبوت، ليحتل صدارة قائمة الأكثر تداولًا في مصر، وكذلك دخل في منافسة شرسة مع أسماء العديد من النجوم اللامعة التي واصلت تصدرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
بداية مسيرة هشام جمال
استهل الفنان هشام جمال مشواره الفني في عام 2008 بالإنتاج الموسيقي حينما أسس شركة "روزناما ريكوردز" وكان يبلغ حينها من العمر 16 عامًا فقط، وبذلك أصبح أصغر منج موسيقى على مستوى العالم، ما أثار إعجاب الجمهور به على مدار السنوات الماضية.
كانت أولى أعماله الموسيقية هو إنتاج أغنية "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي والتي حققت نجاحًا كبيرًا آنذاك، لتكون بداية انطلاقه في العالم الفني.
معلومات عن هشام جمال
أنتجت الشركة التي يملكها هشام جمال أول مسلسل بطولة مطلقة للفنانة دنيا سمير غانم وهو مسلسل "لهفة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث ظهر "هشام" كضيف شرف في مسلسل، كما انتج في العام التالي مسلسل "نيللي وشريهان".
نجح هشام جمال، في مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة الذي تم عرضه في عام 2019، حيث ظهر بشخصيته الحقيقية خلال المسلسل.
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