هشام جمال يتصدر التريند بسبب مسلسل في بيتنا روبوت.. أبرز المعلومات عن بطل المسلسل

تصدر الفنان هشام جمال محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهوره مع الاعلامية منى الشاذلي بعد الضجة الواسعة التي أثارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مسلسله الجديد في بيتنا روبوت.

تألق هشام جمال من خلال دور "يوسف الذي يجسده في مسلسل في بيتنا روبوت، ليحتل صدارة قائمة الأكثر تداولًا في مصر، وكذلك دخل في منافسة شرسة مع أسماء العديد من النجوم اللامعة التي واصلت تصدرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

بداية مسيرة هشام جمال