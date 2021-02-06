السعودية تسجل 386 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 / و 24 جماد ثاني 1442هـ، عن تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستمر لارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس.

إجمالي عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا بالسعودية

ونشرت وزارة الصحة بيان بأخر احصائية للفيروس عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، موضحة فيه أنه تم تسجيل 4 حالات وفيات، وتسجيل 283 حالة شفاء.

وبذلك وصل عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا "361.237" حالة، و "369.961" الحالات المصابة، وإجمالي حالات الوفاة تم تقديره بـ 6.397 حالة.

فيما كشفت وزارة الصحة السعودية أن الحالات النشطة 2.327 حالة من بينهم 401 حالة حرجة.

فيما كانت المملكة العربية السعودية، أطلقت يوم 17 ديسمبر 2020، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

متحدث الصحة السعودية ينصح المواطنين بـ 5 لاءات لمواجهة كورونا

وفي سياق متصل وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عددا من النصائح للمواطنين و المقیمین لمواجھة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفید19-)، وذلك ضمن رسائله التوعوية للمجتمع تحت شعار "لا تجامل على حساب صحتك" بخمس "لاءات" تشمل كلا من: "لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تھمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات".

إجراءات احترازية جديدة بالسعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

كما فرضت عدة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا منها غلق دور العرض السينمائي، وأماكن الترفيه، منع التجمعات الكبيرة، منع عمل المطاعم بشكل داخلي والاكتفاء بالطلبات الخارجية "الديليفري والتيك أواي"، كما علقت السعودية حركة الطيران لفترة مع 20 دولة من بينها مصر.