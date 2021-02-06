من 50 لـ600 جنيه...الرسوم الجديدة علي العربيات في مصر

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جديدة علي قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل، لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتى من خلاله سيتم فرض رسوم جديدة علي كل أنواع السيارات في مصر.

الرسوم ستتم علي السيارات الملاكي والأجرة والجرارات الزراعية، والدراجات النارية، وغيرها، حيث سيتم تحصيل هذه الرسوم من قسم المرور المختص، علي أن تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وزير الإتصالات بمجلس النواب

وتنص مادة (51 مكررا) بأن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه فقرة جديدة

برقم (4)، نصها الآتي:

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

الفئات الرسم بالجنية

ملاكي (بالسعة اللترية)

أقل من 1300 60

1300 – 1600 75

1601 – 2000 150

2001 – 2500 250

أكثر من 2500 350

جمرك 1000

دراجة نارية 20

أتوبيس خاص 200

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أتوبيس رحلات 200

اتوبيس عام 200

أتوبيس سياحة 200

أتوبيس مدارس 50

الأجرة – الأجرة دراجة نارية

(توكتوك) 25

من 2 إلى 7 250

أكبر من 7 300

المقطورة 400

الحكومة 50

القطاع العام 50

المحافظة 50

معدة ثقيلة 500

مقطورة زراعية 50

تجارى 2500

مؤقت 50

منطقة حرة 100

هيئة دبلوماسية 50

ملاحي مميز 50

جرار زراعي 50

تحت الطلب 50

ملحقة 600