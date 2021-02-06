من 50 لـ600 جنيه...الرسوم الجديدة علي العربيات في مصر

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جديدة علي قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل، لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتى من خلاله سيتم فرض رسوم جديدة علي كل أنواع السيارات في مصر.
الرسوم ستتم علي السيارات الملاكي والأجرة والجرارات الزراعية، والدراجات النارية، وغيرها، حيث سيتم تحصيل هذه الرسوم من قسم المرور المختص، علي أن تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وزير الإتصالات بمجلس النواب
وتنص مادة (51 مكررا) بأن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه فقرة جديدة
برقم (4)، نصها الآتي:
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
الفئات الرسم بالجنية
ملاكي (بالسعة اللترية)
أقل من 1300 60
1300 – 1600 75
1601 – 2000 150
2001 – 2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية
أتوبيس رحلات 200
اتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
الأجرة – الأجرة دراجة نارية
(توكتوك) 25
من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاحي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 50 لـ600 جنيه...الرسوم الجديدة علي العربيات في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.