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من 50 لـ600 جنيه...الرسوم الجديدة علي العربيات في مصر

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يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جديدة علي قانون المرور  يوم الثلاثاء المقبل، لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتى من خلاله سيتم  فرض رسوم جديدة علي كل أنواع السيارات في مصر.

 الرسوم  ستتم علي السيارات الملاكي والأجرة والجرارات الزراعية، والدراجات النارية، وغيرها، حيث سيتم تحصيل هذه الرسوم من قسم المرور المختص، علي أن تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وزير الإتصالات بمجلس النواب 

وتنص مادة (51 مكررا) بأن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

 

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه فقرة جديدة

برقم (4)، نصها الآتي:

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

الفئات                الرسم بالجنية

 

ملاكي (بالسعة اللترية)

أقل من 1300        60

1300 – 1600     75

1601 – 2000     150

2001 – 2500     250

أكثر من 2500       350

 

جمرك         1000

دراجة نارية           20

أتوبيس خاص         200

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أتوبيس رحلات               200

اتوبيس عام            200

أتوبيس سياحة         200

أتوبيس مدارس                50

الأجرة – الأجرة دراجة نارية

(توكتوك)              25

        من 2 إلى 7   250

        أكبر من 7     300

المقطورة      400

الحكومة       50

القطاع العام   50

المحافظة      50

معدة ثقيلة      500

مقطورة زراعية       50

تجارى 2500

مؤقت  50

منطقة حرة    100

هيئة دبلوماسية        50

ملاحي مميز   50

جرار زراعي 50

تحت الطلب   50

ملحقة  600

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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