التنسيقية تواصل الضربات البرلمانية المؤثرة.. استجابة حكومية سريعة لمبادرة تكريم الأطباء..وفرسان النواب والشيوخ لايتوقفون عن الأدوار التاريخية

لا تتوقف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن صنع حالة من الإبهار المستمر داخل أروقة البرلمان المصري العريق، حيث أثبت ممثلوها تحت القبة أنهم كيان يرسخ لسياسة بمفهوم جديد قولا وفعلاً، سواء من خلال أداء راقي على الصعيدين التشريعي والرقابي، أو من خلال التحريك الفاعل للأحداث على الساحة السياسية. دور استثنائي الاستجابة الحكومية الأخيرة على ما اقترحه نواب الشيوخ في التنسيقية بخصوص إصدار عملة خاصة بتكريم الأطباء، جاءت كـ "جزء من كل" حالة التأثير التي أحدثتها التنسيقية في المشهد السياسي عبر البوابة التاريخية للبرلمان، حيث لم يستغرق أعضائها الكثير من الوقت ليصبحوا رقما صعبا داخل معادلة السياسة والبرلمان خلال مرحلة دقيقة من عمر البلاد. جاء المقترح الذي أطلقه نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ في شكل اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، استشعارا منهم بالمسؤولية تجاه التضحيات الحقيقية التي يتم بذلها داخل الوطن، ضمن إطار من المحددات التي تعمل بها التنسيقية لصالح كل ماهو جاد وحقيقي وبإمكانه أن يشكل إضافة حقيقية لمافيه صالح الوطن والمواطن. عقلية جبارة. الطريقة التي يعمل بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب، يطغى عليها المنهجية والتنظيم وتحديد البوصلة والأولويات بشكل لم تشهده أي من الكيانات السياسية والحزبية المصرية طوال العقود الماضية، حيث يعمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية بطريقة متناغمة دون شطط أو ابتذال، ولكن بطريقة يغلب عليها إعلاء العام على الخاص بشكل دائم.

ووفقا لما رصده دوت الخليج في أكثر من تحرك ومناسبة وقرار كان نابعا من كيان تنسيقية وفرسانها تحت القبة، فإن هناك عقلية جبارة وإرادة حديدية وعزيمة صادقة ودوافع وطنية خالصة، هي التي تشكل منطلقات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، واستشعار الحكومة والسلطة التنفيذية ذلك يدفعها على الدوام للتعاطي السريع والتفاعل الدائم مع مقترحات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مستقبل واعد جاءت الاستجابة الحكومية للمبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية)، لتنبئ بأن مستقبل باهر ينتظر البلاد، في ظل وجود نواب مشغولين بالجهود الصادقة التي تبذل على أرض البلاد، وفي ظل وجود كيان نابه مستيقظ يعمل بدأب داخل قبة البرلمان. استطاع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يغيروا تماما من الصورة التي كان عليها نواب البرلمان، سواء بسبب الحيوية التي تتمتع بها الوجوه الشابة داخل المجلس، أو من حيث العقليات الخارقة التي تشكل مجد البرلمان وبالتالي مستقبل البلاد، أو من حيث قوة التأثير والأطروحات المميزة التي لايكف نواب التنسيقية عن طرحها، كما شاهد وعاين الجميع خلال جلسات مناظرة ومحاسبة وزراء الحكومة، والتي ظهر فيها نواب التنسيقية كأفضل مايكون.

الجهود المخلصة واستشعارا للمسؤولية، بادر نواب تنسيقية شباب الأحزاب بتوجيه الشكر إلى الحكومة، معلنين خالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه. وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم أبطالنا رموز العملة الوطنية. ووجه مدبولي، وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية، وذلك بعدما انطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، وثمن فرسان التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنسيقية تواصل الضربات البرلمانية المؤثرة.. استجابة حكومية سريعة لمبادرة تكريم الأطباء..وفرسان النواب والشيوخ لايتوقفون عن الأدوار التاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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