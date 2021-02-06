الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين لانقطاعهما عن العمل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن الإمامين هما: "أحمد شاكر زكريا محمد على، عادل إسماعيل عبده بدر" وذلك لانقطاعهما عن العمل وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م، بشأن العاملين المدنيين بالدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على أى مقصر فى عمله.

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