مصدر: رسامة الأساقفة الجدد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر كنسى، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتمع بوفد من كهنة إيبارشية المنيا، وتم الإعلان عن تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا على كرسى مدينة المنيا، والأب سيرابيون السريانى أسقفا لإيبارشية شرق النيل والمنيا الجديدة.





وأوضح، أنه جرى تجليس، أبونا ثاؤفيلوس المحرقى وكيل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق أسقفا لإيبارشية أبو قرقاص، وسوف يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت 6/3/2021 وصباح الأحد 7/3/2021 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

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