محافظ كفر الشيخ: تلقينا نحو 115 ألف طلب تصالح بقيمة تزيد على 514 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ ، فى بيان اليوم، إن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح لوعيهم بأهميته.

وأوضح أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل يعد فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، إضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، فضلا عن استقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ليتسنى لهم تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحتهم، كما تم توفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.