جدة - نرمين السيد - أعلن موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية، إصدار كتاب تذكارى بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الدكتور جورج حبيب بباوى.



جدة - نرمين السيد - أعلن موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية، إصدار كتاب تذكارى بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الدكتور جورج حبيب بباوى. وطالب الموقع من يرغب المشاركة فى الكتاب المذكور سواء بمقالات أو صور أو مواقف لهم مع الدكتور جورج، أن يرسل المادة المراد نشرها قبل يوم الخامس من شهر مارس 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع الدراسات الأرثوذكسية يعد كتابا عن جورج بباوى يصدر فى ذكرى الأربعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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