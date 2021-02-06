نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاق العرس الانتخابي.. ننشر طريقة التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وتستعرض "الفجر" طريقة التصويت لإنتخابات الفرعيات للمحامين خلال السطور التالية:-

- كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

- الناخب سيختار مرشحا واحد بالنسبة لكل من مقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب.

- تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء.

- يقوم الناخب باختيارهم من بين جميع المرشحين دون التقيد بالجزئية المرشح لها، وذلك بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي».

- في حال زادت عدد الجزيئات عن 7، ذكر وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها.

لابد أن يوضح في كل ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أن الناخب سيختار حينها 14 عضوا.

- عن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية.

- في حالة قلت عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين في تلك الجزئيات ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد لـ 7 أعضاء وهو الحد الأدنى.

- في حال تساوي مُرشحَين في عدد الأصوات، نوه «سخي»، إلى أن المادة 135 من قانون المحاماة، نصت على فوز الأقدم قيدا في تلك الحالة.

- اللجنة أصدرت قرارا بأنه يتعين على النقابات الفرعية عرض الأربع ميزانيات فترة ولاية المجلس لتبدي المحامين رأيها فيها».

- قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات في 3 مواقع، هي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية.

- وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالي، ولا داعي للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- لن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أي مشكلة سيتم إغلاق اللجنة».