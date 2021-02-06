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قبل ساعات من إنطلاق العرس الإنتخابي .. ننشر تقسيم الفرعيات لإنتخابات المحامين

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أحمد جودة - القاهرة - تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وتستعرض "الفجر" تقسيم النقابات الفرعية:-

تشمل المرحلة الأولى التي تجرى انتخاباتها يوم الأحد الموافق 7 فبراير، والإعادة يوم الأحد الموافق 14 فبراير، 18 نقابة فرعية كالآتي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

بينما تشمل المرحلة الثانية التي تجرى انتخاباتها يوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والإعادة يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، 19 نقابة فرعية كالآتي: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – المحلة الكبرى – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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