نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيخ محمد الشاذلي : القرآن الكريم أرسى قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت فعاليات دورة “الإعلام الديني والتحديات المعاصرة” بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حاضر فيها الشيخ محمد الشاذلي الإمام والخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، وعدد من قيادات وأئمة أوقاف جنوب سيناء، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وفي محاضرته أكد الشيخ محمد الشاذلي أن القرآن الكريم أول من تناول قضية الإعلام بمكوناته المعروفة اليوم، فأول مكونات الإعلامي المعني بالاتصال بالناس أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: ” ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ”، فيجب أن يكون المتحدث واعيًا بوسائل وضوابط الاتصال المباشر، فالقرآن الكريم أرسى قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي، ومنها: التيقن والتثبت من صدق المعلومة، حتى لا تنتشر الشائعات بين العامة من الناس يقول الحق سبحانه: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ”، كما يجب تحري الدقة في صياغة الخبر ومحتواه وعنوانه، فالقرآن الكريم علمنا ذلك في سورة النمل على لسان هدهد نبي الله سيدنا سليمان (عليه السلام) يقول تعالى: ” وَجِئْتُكَ مِن سبأ بنبأ يَقِينٍ “، مختتمًا حديثه بأن معالي وزير الأوقاف قدم جهدًا مبذولًا وغير مسبوق فيما يتعلق بالإعلام، فهو أول من أعد برامج تدريبية للأئمة والواعظات على تنمية مهاراتهم الإعلامية، وله جزيل الشكر في اهتمامه بأئمة الأوقاف ماديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

