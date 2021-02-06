والدة حلا الترك تنهار من صدمتها بطلب ابنتها الحصانة (في جلسة المحكمة)

حلا الترك الفنانة الشابة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا من آن لأخر بسبب خلافاتها مع والدتها منى السابر طليقة رجل الأعمال البحريني محمد الترك، التي وصلت لساحات المحاكم، واليوم تصدرت محركات البحث بعد ظهور والدتها وهي منهار بالبكاء بعد طلب ابنتها الحصانة منها في المحكمة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي نشرته والدة حلا الترك عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"، ووضعت خلفيتها أغنية مصدومة لـ"اليسا"، وقالت فيه أن ابنتها حلا قابلتها منذ أسبوعين وأكدت لها أنها من المستحيل أن تؤذيها لأنها والدتها وقبلتها، لتصطدم في المحكمة بطلبها بـ "الحصانة" منها.

والدة حلا الترك تعبر عن صدمتها من ابنتها

وقالت السابر:"من بعد اللي شفته اليوم ما في أمل.. يعني أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير.. أنا من أسبوعين جاتني حلا.. وباستني وحبت على رأسي، وقالتلي يا ماما انا مستحيل أأذيكي.. اليوم انصدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها للأسف".

حلا الترك تطلب من المحكمة الحصانة من أمها

وتابعت: "اللي صدمني إنه اليوم تقول أنا أبي حصانة.. حصانة من منو؟ حصانة من أمها؟ أنا حتى المشكلة إني لما قلت بدي أجمعلها المبلغ حتى ما عطوني موافقة إن أنا أجمع المبلغ يعني الناس أديش الناس حابة تساعدني وتعطيني بس ما عطوني موافقة أمنية إن أجمع المبلغ وأعطيها إياها وأفتك من هالموضوع".

واستكملت بنبرة باكية:" مصدومة من كل شي عمال يصير بس إن شاء الله خير حتى لو كان الموقف يديني أو إن يصير أي شيء سواء كان زين أو مش كويس بالنهاية في شيء لازم يصير عشان الواحد يعرف شنو مصيره.. يعني في ناس كتير تسرق تنصب تكذب.. ما بعرف اللي الناس في وراهم واسطات قوية أمورهم ماحدا بيقدر يتكلم معاهم".

منى السابر والدة حلا الترك: عندي ثقة في القضاء

وعبرت عن استيائها من الموقف التي تعيشه كونها أم قامت برعاية ابنائها وبعد ذلك تقف بالمحاكم، مؤكدة أنها واثقة من قضاء بلدها، وقالت:"يعني أمْ مرت في ظروف وكانت قاعدة تصرف على أولادها وتدبر أمورها وتدبر أمور أولادها تدان.. أنا آمل بالقضاء والقضاء لازم ينصفني من هالموضوع.. ما أدري".

يذكر أن حلا الترك تركت والدتها وقطعت التواصل معها وانضمت للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد أن بلغت السن القانوني الذي يمنحها حق اختيار المكان الذي ستعيش فيه، وبدأت خلافاتها مع والدتها تتصاعد إلى أن وصلت للقضاء، وحصلت على حكم سجن لمدة عام لوالدتها منى السابر بعد اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها لها.