عادل إمام يتصدر "التريند" بعد وصوله إلى الصين "فيديو"

احتل الزعيم عادل إمام محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قصير لفتاة صينية تحاول تجسيد دور الفنان عادل إمام في مسرحية شاهد مشافش حاجة على نطاق واسع.

ظهرت الفتاة الصينية خلال الفيديو المتداول، وهي تتحدث بنفس حوار الزعيم عادل إمام الشهير مع حاجب المحكمة في المسرحية، والذى لعب دوره الممثل سامي جوهر، الذى قدم شخصية "برعى".

شاهد مشافش حاجة تصل إلى الصين

أعربت الفتاة التي تدعى آسيا، من خلال فيديو لشبكة تلفزيون الصين، عن سعادتها العارمة بمحاولتها لتجسيد شخصية قام بأداؤها الفنان المصري عادل إمام، لافتة إلى أنه يعتبر الفنان المصري الأقرب إلى قلبها منذ فترة طويلة.

أوضحت آسيا، أنها تعرفت على هذا الفنان الرائع عادل إمام لأول مرة من أحد أصدقائها، وحينما تعثرت في فهم جمله بادر صديقها بمحاولته لتقليده وتسهيل اللهجة المصرية ومن هنا بدأت تعشق تلك الطريقة التي يتميز بها الزعيم دونًا عن باقي نجوم الكوميديا.

عادل إمام في شاهد مشافش حاجة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمقطع الفيديو الصيني الذي وضع في نفس الصورة المقطع ذاته من المسرحية الشهيرة، في مقارنة كوميدية أشعلت منصات السوشيال ميديا.

كانت مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريرى ونظيم شعراوى وإخراج هانى مطاوع، وتدور أحداثها حول سرحان عبد البصير الشخص المسالم الذى يعمل فى التليفزيون، ويتهم فى جريمة قتل جارته والطريقة الوحيدة لبراءته هى شهادته على شخص آخر.

عادل إمام

الجدير بالذكر، أن الزعيم عادل إمام طاله العديد من الشائعات على مدار فترة طويلة، وخاصة منذ تفشي فيروس كورونا، حيث حرص ابنه محمد إمام الرد على تلك الشائعات بصفة مستمرة، إلا أنه تجاهل الأمر مؤخرًا بعد تمادي مروجي الشائعات في لعبته.