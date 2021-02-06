عصام مرعي لـ دوت الخليج: الأهلي "هيتعب" البايرن في مونديال الأندية

كشف عصام مرعي لاعب الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن توقعه لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية مؤكدا أن المارد الأحمر سيلعب مباراة كبيرة أمام البايرن.

وأكد عصام مرعي: " لاعبي الأهلي سيلعبون مباراة كبيرة أمام نادي كبير وبالتأكيد بايرن ميونخ فريق عظيم صعب التغلب عليه".

وأردف خط وسط الزمالك: " اللاعبين في المباريات الكبرى يبذلون أقصى جهدهم للظهور بشكل جيد، ولاعبى الأهلي سيلعبون أمام بايرن ميونخ بطل أوربا وأرى أنهم سيقدمون مباراة كبيرة".

عصام مرعي: الأهلي سيكون ند للبايرن

وواصل مرعي: " الأهلي سيكون ند لبايرن ميونخ، حتى وإن خسر المباراة أمام العملاق البافاري فإن النتيجة ستكون قليلة والمباراة ستخرج بشكل متكافئ علي أي حال".

وأضاف لاعب الزمالك: " علي موسيماني أن يضيق المساحات بين اللاعبين، نظرا للسرعات الموجودة في الفريق الألماني، ولابد أن يبدأ المالي أليو ديانج في خط وسط الفريق الأحمر".

بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والبايرن

وأكمل: " أرى أنه من الضروري البدء بكل من عمرو السولية وحمدي فتحي بالإضافة للمالي أليو ديانج في خط الوسط ولكن هذا سيوئر علي القوة الهجومية للأهلي في مواجهة الدفاع الألماني".

وقال مرعي: " قلبى دفاع البايرن أبطأ من حيث السرعة وهو مايجعل من الضروري البدء بمحمد شريف في خط الهجوم حيث ستشكل السرعات فرصة كبيرة للأهلي في خطف هدف سيكون غالي للمارد الأحمر".

موعد مباراة الأهلي والبايرن والقنوات الناقلة

يذكر أن الأهلي يواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية علي ملعب أحمد بن علي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثامن من فبراير الجاري.

وتبث قنوات بي ان سبورت والقناة المفتوحة و كذلك مجموعة قنوات الكأس المباراة.

ويلتقى البايرن بالأهلي في أولى مباريات الفريق الألماني بمونديال الأندية قطر 2021 بعد التتويج بدوري أبطال أوربا علي حساب باريس سان جيرمان.

وصعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ بعد الفوز علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المدينة التعليمية في الرابع من فبراير الجاري في تمام السابعة والنصف.