وصول بعثة بايرن ميونخ لملاقاة الأهلي (صور)

وجاءت قائمة فريق بايرن كألاتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير - رون توربين هوفمان - شنيلر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - بنيامين بافارد - جيروم بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألبا - نيكلاس سولي - بونا سار.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - مارك روكا - كورينتين توليسو - كينجسيلي كومان - تياجو دانتاس.

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي سانيه - دوجلاس كوستا - سيرج جنابري - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر.

على الجانب الآخر يدخل النادي الأهلي في المشاركة السادسة له بالبطولة، بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر حقق إنتصار غالي علي فريق الدحيل القطري، وأنتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وأحرز الهدف الوحيد للأهلي اللاعب حسين الشحات، والتي خلقت للجمهور الأهلاوي دافع كبير لملاقاة بطل اوربا.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق أداء مشرف في المباراة لإسعادة جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر منه نتائج جيدة في اللقاء الذي ينتظرة الجميع.

بينما وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين عملاقى إفريقيا وأوربا بالإضافة لقنوات الكأس القطرية، في تمام الثامنة مساء.