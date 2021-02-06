فؤاد المهندس.. أستاذ المسرح والسينما والإذاعة عاشق الفن ورائد الكوميديا

فؤاد المهندس الأستاذ تاريخ طويل زاخر بالأعمال الفنية المميزة فهو فنان مصري مخضرم، أستاذ في المسرح والسينما والتلفزيون بل و في الإذاعة أيضًا، زادت معدلات البحث عليه اليوم من قبل جمهوره العاشق لفنه ولشخصه مما جعله يتصدر مؤشرات جوجل، بالرغم من عدم ارتباط اليوم بأي ذكرى له.

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مر على رحيل الأستاذ حوالي 15 عام، إلا أنه يكتسب كل يوم جمهور جديد، فقفشاته و"افيهاته" الكوميدية محل الحديث اليومي بين فئات المجتمع المختلفة، فكانت أعماله الفنية مبدعة وراقية يتوارثها الأجيال جيل من بعد جيل، وأصبحت مرجعًا من بعده.

أفلام فؤاد المهندس

قدم فؤاد المهندس على مدار مشواره الفني الكثير من الأفلام والمسرحيات وغيرها من أنواع الفن المختلفة، والتي نجح فيها بجدارة فكان يغني ويمثل ويقدم برامج وفوازير بشكل بارع، وفي السطر التالية نستعرض بعض من أعماله الفنية:

قدم فؤاد المهندس خلال مشواره الكثير من المسلسلات وحوالي 70 فيلمًا سينمائيًا ، أشهرها "أرض النفاق، أخطر رجل في العالم، عائلة زيزي، شنبو في المصيدة، العتبة جزاز، العريس يصل غدًا، اجازة بالعافية، مطاردة غرامية، سفاح النساء، وغيرها من الأفلام".

وبرغم من تألقه في السينما لم ينشغل عن عمله بالمسرح الذي كان يعتبره عشقه الأول، فقدم على خشبة المسرح الكثير من المسرحيات اللامعة منها:" سيدتي الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سك على بناتك، عائلة محترمة جدًا، هالة حبيبتي، علشان خاطر عيونك وغيرها ".

فؤاد المهندس في الإذاعة.. شهرته كلمتين وبس

ارتبط صوته مع الملايين فبمجرد أن تردد "كلمتين وبس" تسمع نبرة فؤاد المهندس في أذنك بل وتجد نفسك تطلقها بطريقته، فكان هذا هو البرنامج الإذاعي الاجتماعي الذي قدمه الاستاذ في فترة التسعينات ولمع نجمه فيه بشده.

الأستاذ فؤاد المهندس والأغاني

قدم فؤاد المهندس الكثير من الأغاني في أعماله التلفزيونية والسينمائية وغيرها ومنها الذي لا يزال عالق بأذهان الملايين حتى الآن بل ونورثه لأطفالنا منها أغنية "عايز أجيب الديب من ديله، والتي يعشقها الأطفال في جيل الافينات، بجانب "هنوا أبو الفصاد"، و"الراجل دة هيجنني"، و"قلبي يا غاوي خمس قارات" و"حبيبي يا رقة"، و"الصيام مش كده".



ولعشقه للأطفال قدم الكثير من الأعمال الفنية لهم كان أبرزها فوازير عمو فؤاد والتي كانت تقدم بشهر رمضان المبارك.