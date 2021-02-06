النيابة العامة تقرر هدم عقار فيصل المحترق.."تفاصيل"

قررت هيئة النيابة الإدارية المصرية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، السبت، تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة عقار فيصل المحترق، للتحقق من وجود تعد على حرم الطريق الدائري. أظهرت التحقيقات، عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق، للعقار منذ إنشاؤه، بالإضافة لتحديد المسؤولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه. قرار النيابة بخصوص عقار فيصل المحترق

أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، لتكلف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة، بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، المنتهة إلى هدم العقار كليًا، بعدما كشفت التحقيقات القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الامن الصناعي بتلك العقار. لاتزال الأدخنة تتصاعد من داخل عقار فيصل المحترق الذي أثار فزع العديد من المواطنين فور إشتعال ألسنة النيران التي امتدت لتأخد العقار بالكامل، وتؤرق السكان الذي لن يفيقوا من صدمتهم بعد. مالك عقار فيصل المحترق كان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس مالك عقار فيصل، في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تلقت النيابة العامة في صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير الجاري محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه وصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

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